Nella puntata del Salotto di FcInterNews di ieri, con Filippo Tramontana abbiamo fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita del mercato dell'Inter, con alcune clamorose indiscrezioni.

Il club nerazzurro è ad un passo da Palestra, un grande segnale di forza da parte di Oaktree. Provedel arriva per giocarsi le sue carte con Martinez, ma la questione tra i pali potrebbe non essere ancora chiusa del tutto. Si riaccende la speranza Nico Paz dopo il gelo tra Como e il Real Madrid

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.