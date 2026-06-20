Sembrava diventato un nome da scrivere sul taccuino dei desideri irrealizzabili, ma a quanto pare Nico Paz torna a essere seriamente accostato alle cronache di mercato dell'Inter. Il futuro del gioiellino argentino, che sembrava scritto, non è più così certo che sarà a Madrid e "le ultime evoluzioni dei rapporti tra Real Madrid e Como, infatti, hanno riacceso la speranza" dei nerazzurro. Il Como "vorrebbe tenersi Nico Paz, almeno per un’altra stagione. E anche il talento argentino preferirebbe restare in riva al Lago", ma nella Capitale spagnola sono d'altro canto e "non perché ci sia necessariamente l’intenzione di puntare sul ragazzo". Al contrario "l'idea prevalente, in realtà, è quella di riprenderlo per venderlo e di incassare una 60ina di milioni. Ovvero il prezzo fissato per il suo cartellino". In questo scenario, l'Inter resta interessata alla finestra.

Il piano di Real e Inter

Qualora Nico Paz tornasse al Real, il club nerazzurro sarebbe pronto a verificare la possibilità di imbastire una trattativa con i madrileni e tentare di fare il secondo 'colpaccio' dopo quello di Palestra, per cui verranno investiti una cinquantina di milioni. Certo, l'eventuale operazione non sarebbe "semplice e non ci saranno sponde di Mourinho", assicura il Corriere dello Sport. "Lavorando sulla formula dell'operazione, tra un prestito molto oneroso con riscatto obbligato e pagamenti dilazionati potrebbe essere individuato un percorso favorevole. Le chances nerazzurre, poi, potrebbero diventare più consistenti grazie alle cessioni".

Le eventuali cessioni che permetterebbero l'affondo per Nico Paz

Molto dipenderà anche dal mercato in uscita. Le cessioni di alcuni giocatori potrebbero aumentare la capacità di investimento del club: "In uscita ci sono certamente Frattesi e uno tra Luis Henrique e Diouf. La variabile è Stankovic jr.. Ma occhio a ciò che potrebbe accadere attorno a Bonny", che avrebbe attirato l'interesse della Premier League. In caso di un'eventuale partenza dell'ivoriano, l'Inter potrebbe avere maggiori margini per tentare l'affondo su Nico, considerato un profilo capace di aggiungere qualità e fantasia all'attacco nerazzurro.