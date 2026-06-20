George Aivazoglou, Direttore Generale della NBA per l'Europa e il Medio Oriente e una figura chiave nella creazione e nello sviluppo del nuovo grande torneo europeo di pallacanestro che vedrà la luce nel 2027, ha parlato ai microfoni di Marca facendo il punto della situazione: "Questa Lega ha lo scopo di ampliare significativamente l'accesso e creare nuovi percorsi basati sul merito sportivo. Quindi, nella nostra concezione, si tratta di una trasformazione dell'ecosistema esistente. Aggiungo che gran parte della nostra riflessione si è concentrata sulla sostenibilità delle squadre. Quindi, da un lato, vogliamo assicurarci di proteggere la qualità del prodotto e che le squadre possano costruire roster molto competitivi, e dall'altro stiamo aumentando gli investimenti nei programmi di base e nello sviluppo di nuovi talenti. Credo che anche questo sia fondamentale. Non vogliamo che si verifichino situazioni in cui le squadre si guadagnano il diritto di competere e poi, a causa di difficoltà finanziarie, decidano di non partecipare, perché ciò significherebbe perdere una somma considerevole di denaro, giusto? O potrebbero fallire. Quindi vogliamo assicurarci che la sostenibilità sia al centro di ciò che stiamo costruendo qui".

Potete confermare alcune delle città che faranno parte del progetto?

"Ci siamo concentrati su 12 città. Dieci di queste si trovano nell'Europa occidentale: due nel Regno Unito (Londra e Manchester), due in Spagna (Madrid e Barcellona), due in Italia (Roma e Milano), due in Germania (Berlino e Monaco), due in Francia (Lione e Parigi) e ovviamente due città nell'Europa orientale (Atene e Istanbul). Quindi, un buon mix di centri tradizionali del basket con alcune nuove città entusiasmanti e alcuni dei più grandi mercati in Europa e nel mondo. Il nostro processo si è articolato in due fasi. La prima fase si è conclusa il 31 marzo, durante la quale abbiamo ricevuto un notevole interesse da tutte e 12 le città. Queste città hanno presentato un'ampia varietà di offerte e, di fatto, ci sono state anche candidature provenienti da città al di fuori di queste 12. Quindi, rimaniamo concentrati su queste 12, ma direi che uno degli aspetti innovativi, e una delle cose che più apprezzo del nostro progetto, è che ogni città è in lizza. A differenza della situazione attuale nel basket europeo, dove per definizione un gran numero di tifosi e squadre sono esclusi, questo è un ecosistema ampiamente aperto".

Quando verranno annunciati i nomi dei club o delle franchigie che faranno parte di NBA Europe?

"Come ho detto, il processo è ancora in corso e molti aspetti sono soggetti a riservatezza, ma la nostra aspettativa iniziale era di ricevere manifestazioni di interesse da tre tipologie di squadre o investitori. Ci sarebbero state squadre di basket già esistenti, alcune facenti parte di organizzazioni multisport più ampie, altre composte esclusivamente da giocatori di basket. Ci sarebbero stati grandi club di calcio senza una squadra di basket e, in alcuni casi, nuove idee e nuovi progetti. Come abbiamo già discusso in passato, abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da tutte e tre queste componenti. Per rispondere alla sua domanda sui club, direi che più di 20 club già esistenti – alcuni specializzati solo nel basket, alcuni di alto livello, altri solo nel calcio – hanno espresso interesse a partecipare al torneo. Siamo quindi molto ottimisti e fiduciosi che squadre già affermate con un ampio seguito di tifosi possano prendere parte a questa iniziativa.