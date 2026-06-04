Nuovo annuncio ufficiale in casa Inter Women. Il club nerazzurro ha infatti comunicato attraverso il proprio sito il prolungamento del contratto fino al giugno 2027 della 35enne Olivia Schough, centrocampista svedese arrivata a Milano lo scorso anno:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Olivia Schough. La centrocampista svedese classe 1991 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027.

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 11:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.