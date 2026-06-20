Stasera alle 22 ora Italia a è in programma al Toronto Stadium la sfida tra Germania e Costa d'Avorio, che dopo le prime due vittorie rispettivamente contro Curacao ed Ecuador si giocano il primo posto nel Girone E del Mondiale 2026.

Chance da titolare

Per quanto riguarda gli Elefanti, stando alle notizie che filtrano dal Canada sembra che Ange Bonny, dopo l'ingresso nella ripresa contro gli ecuadoregni, possa partire dall'inizio al fianco di Pepé. E sarebbe una grande soddisfazione per l'attaccante dell'Inter, che ha scelto di accettare la chiamata ivoriana poco tempo prima dell'inizio del Mondiale. A seguire la probabile formazione dei giocatori di Faé:

COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Singo, Agbadou, Konan; Diomandé, Kessié, S. Fofana, Amad Diallo; Pepé, Bonny. Ct. Faé