Dopo la notizia circolata ieri sul ritorno al calcio italiano di Ronaldinho, il vicepresidente del Ravenna, prossimo club del brasiliano, Ariedo Braida ha spiegato quanto accadrà nelle prossime settimane: "Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario", ha ammesso con orgoglio l'e dirigente del Milan, intervistato dall'ANSA. "Nei prossimi giorni ci sarà un evento di presentazione di questo grandissimo personaggio. Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Come ripeto, un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età", ha continuato l'ex dirigente del Milan che fa solo da apripista ad una serie di dichiarazioni che confermano l'indiscrezione delle scorse ore.

"Nuovi colori, stesso sorriso", ha detto l'ex fantasista che ha ammesso: "Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna". Dichiarazioni alle quali seguono anche quelle del proprietario del club romagnolo, Ignazio Cipriani che in una nota ieri ha detto con soddisfazione: "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo".