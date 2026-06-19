La splendida vittoria del Canada contro il Qatar è stata inevitabilmente macchiata dalla notizia del bruttissimo infortunio di Ismael Koné, il centrocampista del Sassuolo che a seguito di un intervento killer del difensore qatariota Assim Madibo ha rimediato una grave frattura alla gamba sinistra, episodio che ha scatenato anche momenti di tensione in campo. A fine partita, il CT dei Canucks Jesse Marsch si è pronunciato sullo sfortunato giocatore, operato nelle ore immediatamente successive allo scontro: "È successo proprio davanti alla panchina. Lo abbiamo sentito tutti. Ho capito subito che era simile a quando Tajon Buchanan si infortunò due anni fa", ha dichiarato ricordando l'incidente del quale fu vittima l'ex esterno dell'Inter durante la Copa America nel corso di un allenamento".

Marsch orgoglioso: "Ismael ha tranquillizzato tutti, questo dimostra la persona che è"

Marsch ha poi aggiunto; "Quindi gli siamo vicini con tutto il cuore, e siamo tutti un po' scossi da tutta la vicenda, sia per la natura dell'infortunio, sia perché Ismaël è una parte fondamentale del nostro team. Sarà una grande perdita per noi. È stato un giocatore straordinario in queste ultime due partite. Poi avete visto anche che salutava la folla e quasi metteva a proprio agio tutti gli altri nonostante il suo infortunio, ed è una dimostrazione incredibile di Ismaël come persona, ma questa è la nostra squadra. È da due anni che cerco di far capire alla gente il carattere speciale di questo gruppo, e questo emerge nei momenti difficili e nei momenti di gloria. Credo che oggi ne sia stata la dimostrazione".