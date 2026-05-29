Serie A, Coppa Italia e Women's Cup: l'Inter Women sarà ancora impegnata su questi due fronti, almeno entro i confini nazionali, anche per la stagione 2026/27. E la FIGC ha pubblicato tutte le date della nuova annata che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto. A seguire tutte le informazioni per gli appassionati che non vogliono perdere una sola partita delle ragazze nerazzurre, reduci da un ottimo secondo posto e qualificate per i preliminari della UEFA Women's Champions League.

La FIGC divisione calcio femminile ha ufficializzato le date della stagione sportiva 2026/27. Come già accaduto per la prima volta nell'annata appena conclusa, anche il prossimo anno l'Inter Women sarà impegnata in campionato e nella Serie A Women's Cup, il torneo che inaugura la nuova stagione e anticipa la Serie A.

La nuova stagione delle nerazzurre prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto con la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women's Cup. La finale della competizione è in programma tra il 19 e il 20 settembre: dalla settimana successiva invece ricomincerà la Serie A femminile, che vedrà la sua conclusione nel weekend 15-16 maggio 2027. Per quanto riguarda la Coppa Italia femminile il percorso dell'Inter comincerà ai quarti di finale, con la gara d'andata in programma tra il 19 e il 21 gennaio 2027.

Oltre alle competizioni nazionali l'Inter Women parteciperà per il secondo anno consecutivo ai preliminari della UEFA Women's Champions League: le nerazzurre partiranno dal terzo turno, strutturato con una doppia sfida andata e ritorno. Le due partite si giocheranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre: l'Inter conoscerà il nome del suo avversario dopo il sorteggio in programma a Nyon il 10 agosto.

SERIE A WOMEN'S CUP

1° Giornata Fase a gironi: 22-23 agosto 2026

2° Giornata Fase a gironi: 29-30 agosto 2026

3° Giornata Fase a gironi: 5-6 settembre 2026

Semifinali: 12-13 settembre 2026

Finale: 19-20 settembre 2026

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Terzo turno di qualificazione: andata mercoledì 26 agosto 2026 - ritorno mercoledì 2 settembre 2026

SERIE A WOMEN

Inizio Campionato: 26-27 settembre 2026

Soste: 10-11 ottobre 2026 (Nazionali) - 28-29 novembre 2026 (Nazionali) - 5-6 dicembre 2026 (Nazionali) - 26-27 dicembre 2026 (sosta natalizia) - 2-3 gennaio 2027 (sosta natalizia) - 27-28 febbraio 2027 (Nazionali) - 6-7 marzo 2027 (Nazionali) - 17-18 aprile 2027 (Nazionali) - 24-25 aprile 2027 (Nazionali)

Fine Campionato: 15-16 maggio 2027

COPPA ITALIA WOMEN

Quarti di finale (andata): 19-20-21 gennaio 2027

Quarti di finale (ritorno): 16-17-18 febbraio 2027

Semifinali (andata): 16-17-18 marzo 2027

Semifinali (ritorno): sabato 27 marzo 2027

Finale: 22-23 maggio 2027