"Il Como è una squadra evoluta, seria e temibile, che non può essere giudicata in maniera negativa per aver perso contro la formazione nettamente più forte del campionato, soprattutto dopo aver disputato 9 partite in 27 giorni facendo cose straordinarie in Champions". Comincia così l'analisi di Lele Adani su Inter-Como per 'Viva El Futbol'.

"Al Como ha fatto male il fatto che l'Inter abbia perso il derby. L'Inter ha aggredito bene la partita, al contrario dell'approssimazione nell'approccio di alcune altre partite di questa stagione. L'Inter ha dominato il gioco, non ha concesso niente, tanto è vero che il Como ha tirato una sola volta nello specchio, una cosa imprevedibile. L'Inter è sempre l'Inter anche quando le togli qualche giocatore. Fabregas, quando prepara il piano gara contro i nerazzurri, è come se sapesse che può arrivare fino a un certo punto e basta. In cuor suo sa che, quando l'Inter è al top, è una squadra che non si batte. Cesc ha detto che l'Inter è la miglior squadra in Europa per le transizioni, per me è così ma non è solo questo. Ho visto un'Inter concentrata e applicata, che ha vinto dal minuto 1".