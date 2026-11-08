Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN il pari con la Lazio: "Bisogna assolutamente continuare, perché siamo indietro in classifica ma non tutto è perduto. L'anno scorso avevo 8 punti di vantaggio e ne abbiamo persi 11 in un mese e mezzo. Bisogna lavorare con fiducia, non siamo fuori da nessuna competizione. Ci sono momenti difficili durante la stagione, che vanno affrontati con serenità e lavorando seriamente per dare ordine e semplicità alle cose".