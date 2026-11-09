Michele Serena rivive i suoi anni all'Inter nel corso di un'intervista revival alla Gazzetta dello Sport. Partendo dal primo momento, con la chiamata dell'ex presidente Massimo Moratti: "Massimo mi ricordava Paolo Mantovani per la sua umanità. Festeggiavamo il Natale a casa sua, invitava tutta la squadra e si giocava a bowling. Era innamorato della nostra Inter”. Esperienza nerazzurra contraddistinta però dalla nefasta giornata del 5 maggio 2002: "Guardi io avevo fatto un fioretto. Volevo smettere vincendo lo Scudetto con l’Inter, la squadra per cui tifo fin da bambino. Invece, non so cosa è successo il 5 maggio… Non l’ho mai più rivista, mi fa troppo male. Non ci riesco, è una ferita ancora aperta. Eravamo tutti in lacrime: io, Ronaldo e tanti altri…".

Si dice che litigò con Cuper quel giorno.

"Dovevo giocare io e non Gresko, poi il mister cambiò idea all’ultimo. Così lo affrontai. Avevo fatto di tutto per recuperare da un infortunio ed esserci. Non giocare quel giorno mi ha fatto male".