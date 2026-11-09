Michele Serena rivive i suoi anni all'Inter nel corso di un'intervista revival alla Gazzetta dello Sport. Partendo dal primo momento, con la chiamata dell'ex presidente Massimo Moratti: "Massimo mi ricordava Paolo Mantovani per la sua umanità. Festeggiavamo il Natale a casa sua, invitava tutta la squadra e si giocava a bowling. Era innamorato della nostra Inter”. Esperienza nerazzurra contraddistinta però dalla nefasta giornata del 5 maggio 2002: "Guardi io avevo fatto un fioretto. Volevo smettere vincendo lo Scudetto con l’Inter, la squadra per cui tifo fin da bambino. Invece, non so cosa è successo il 5 maggio… Non l’ho mai più rivista, mi fa troppo male. Non ci riesco, è una ferita ancora aperta. Eravamo tutti in lacrime: io, Ronaldo e tanti altri…".

Si dice che litigò con Cuper quel giorno. 

"Dovevo giocare io e non Gresko, poi il mister cambiò idea all’ultimo. Così lo affrontai. Avevo fatto di tutto per recuperare da un infortunio ed esserci. Non giocare quel giorno mi ha fatto male".

Sezione: News / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 21:51
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.