"Quando l'Inter è centrata, è troppo forte". Questa la premessa fatta da Nicola Ventola prima di parlare brevemente, per 'Viva El Futbol' della vittoria dei campioni d'Italia sul Como di ieri sera. "Nelle parole post-partita rilasciate da Fabregas, che dice di aver cambiato all'intervallo per trovare il modo di fermare un'Inter pazzesca, ho visto la frustrazione - ha aggiunto l'ex attaccante -. La domanda è: perché il Como solo con l'Inter non riesce a esprimersi? Io ammiro molto l'allenatore, ma ogni volta perde con l'Inter".