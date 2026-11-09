Raffica di domande a Djed Spence sul tema "velocità", punto di forza dell'esterno anglo-giamaicano in forza all'Inter. Durante un recente intervento a Sport Bible, il classe 2000 è stato sottoposto ad una serie di confronti tra sé stesso e altri celebri calciatori attuali per scoprire chi sia il più veloce. L'ex Tottenham ha però dimostrato di non temere nessuno di questi rivali. Alla conclusione del video, una volta chiestogli se ci fosse qualcuno più veloce di lui, ha chiosato dicendo di credere ciecamente in sé stesso.