Dopo il tonfo in Europa League, che ha fatto svanire in un colpo la magia di un derby vinto, il Milan è chiamato a mandare un messaggio a se stesso e al campionato nella difficile trasferta di Marassi contro il Genoa. Come sottolineato da Christian Pulisic a DAZN prima del fischio d'inizio: "Per noi è importante cambiare il trend - le parole dell'attaccante statunitense -. Quando giochiamo partita tipo quella con l'Inter, facciamo sempre bene e vinciamo. Oggi è importante fare tre punti per trovare continuità".

E' tornato il vero Pulisic?

"Mi sento molto bene, non voglio dire il miglior Pulisic. Mi sento bene e voglio continuare così