L'Inter ha chiuso il ciclo di partite prima della seconda sosta con due vittorie nette e altrettanti clean sheet. Una bella risposta dopo il derby perso malamente incassando tre gol dal Milan, gli ultimi subiti da Pepo Martinez, che tra la gara di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League e la sfida d'alta quota in campionato contro il Como ha dovuto compiere giusto due interventi di numero per chiudere la porta nerazzurra. "Vittoria solida e importante", ha scritto il portiere spagnolo su Instagram dopo il 2-0 di San Siro di ieri sera. 

Sezione: Focus / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 21:09
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.