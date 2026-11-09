Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno con ventidue voti favorevoli, sei contrari e nessun astenuto, che chiede di sospendere l’attuale procedura di Vas sulle trasformazioni dell’area di San Siro, tra cui il progetto del Generali Stadium di Inter e Milan e la parziale demolizione del 'Giuseppe Meazza', per avviare un percorso unitario che integri la Valutazione ambientale strategica (Vas) con la Valutazione di impatto sanitario (Vis).

Come si legge su Adnkronos.com, "l’obiettivo dell’ordine del giorno è chiedere ai proponenti di predisporre un Rapporto ambientale unitario, non più articolato in due stralci, che consideri l’intero progetto del Gfu San Siro e i suoi effetti complessivi, immediati e cumulativi, sul territorio. Il documento sollecita inoltre l’inserimento nella procedura di Vas di una Vis vincolante, da rendere pubblica prima dell’approvazione del Piano attuativo, facendo della compatibilità sanitaria una condizione necessaria per il via libera al progetto".

Per la cronaca, la vicesindaca, Anna Scavuzzo, ha espresso parere negativo all’odg: "La Vas riguarda l’intero piano attuativo, che è quello che avevamo votato insieme - le sue parole -. Il piano ha al suo interno uno stralcio di primo livello e la parziale demolizione del Meazza. Poi ci sarà lo stralcio due con funzioni terziarie e commerciali. Stiamo ragionando di un unico percorso. Abbiamo già garantito ed è nelle interlocuzioni e approfondimenti di dedicare una Commissione anche per definire aspetti tecnici più complessi, si va dal primo parere, alla raccolta delle valutazioni fino alla valutazione dell’impatto ambientale e sanitario. Il percorso è all’inizio. Per questo do una parere negativo e si rimanda a una commissione in cui si possano meglio dettagliare i percorsi”.