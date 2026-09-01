Borja Valero promuove a pieni voti il lavoro svolto sul mercato dalla dirigenza dell'Inter, capace - a suo avviso - di rendere, nel bilancio tra entrate e uscite, la rosa della scorsa stagione ancora più forte: "Negli ultimi bene, i dirigenti hanno sempre lavorato bene. A volte avendo poche risorse a disposizione, hanno fatto acquisti intelligenti. Sono sempre sul pezzo, trovano gli uomini giusti per puntellare la rosa. Quest'estate sono stati molto bravi, la rosa è migliorata. L'Inter resta la squadra da battere", ha detto l'ex centrocampista a Sky Sport.

Chi può essere l'anti-Inter?

"Quando inizieranno le Coppe si capirà meglio, la doppia competizione ti toglie molte energie. Il Como continua a fare un bellissimo gioco, poi ha un grandissimo allenatore. Poi c'è la Roma che ha iniziato nel migliore dei modi: infortuni permettendo, può lottare per cose belle".