Altro accoppiamento definito in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia. Lo sfida dello stadio Olimpico di Torino premia il Monza, vittorioso per 0-1 contro i padroni di casa del Torino. Decisiva la rete allo scadere del primo tempo di Dany Mota. Durante la partita sono stati ben due gli interventi VAR: il primo per revocare il raddoppio monzese per una posizione di fuorigioco e il secondo per revocare un rigore accordato in extrmis ai granata. Da segnalare tra le fila dei biancorossi l'impiego da titolare di Maye, appena trasferitosi in Brianza dopo l'esperienza con l'Inter U23. La compagine lombarda affronterà il Milan in occasione del prossimo turno della competizione. 

Sezione: News / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 23:15
Autore: Carlo Gamba
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