"La lotta scudetto la può cambiare solo l'Inter, andando contro se stessa. Negli anni ha costruito la rosa e la mentalità che non ha nessuno in Italia. Quelli più vicino ai nerazzurri sono Juventus e Roma, che hanno fatto un buon mercato e hanno mantenuto lo stesso allenatore. Milan e Napoli le vedo più indietro". Questa la sentenza pronunciata da Andrea Ranocchia negli studi di SportMediaset, a proposito della corsa al tricolore dopo la chiusura del mercato. 

Sezione: News / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 23:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.