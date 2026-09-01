"La lotta scudetto la può cambiare solo l'Inter, andando contro se stessa. Negli anni ha costruito la rosa e la mentalità che non ha nessuno in Italia. Quelli più vicino ai nerazzurri sono Juventus e Roma, che hanno fatto un buon mercato e hanno mantenuto lo stesso allenatore. Milan e Napoli le vedo più indietro". Questa la sentenza pronunciata da Andrea Ranocchia negli studi di SportMediaset, a proposito della corsa al tricolore dopo la chiusura del mercato.