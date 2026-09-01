Ora c'è anche la conferma "ufficiale": Andy Diouf ha definitivamente sposato il proprio soprannome "Il Calcio", nickname nato per gioco sui vari social media ma presto diffusosi in maniera esponenziale fino a giungere alle orecchie del diretto interessato, il quale ha deciso di renderlo proprio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: News / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 23:00
Autore: Carlo Gamba
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