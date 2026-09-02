L'Inter ha aperto la strada ai rinnovi extra-large, approfittando della novità introdotta lo scorso anno che permette ai club di proporre ai calciatori contratti fino a otto anni. Primo a beneficiare di questa nuova strada è stato ieri Francesco Pio Esposito: il giovane attaccante nerazzurro si è blindato all'Inter firmando fino al 2032, un'intesa che secondo la Gazzetta dello Sport rappresenta "un’espressione di fiducia incondizionata per il puledro della casa, che per velocità di integrazione e continuità di rendimento ha già superato le più rosee previsioni del mentore Chivu. Ma è anche la conferma dell’attaccamento di Esposito all’Inter, che non era la prima fra le opzioni disponibili per il futuro. Era l’unica. In primavera aveva annusato l’occasione di potersi misurare con la Premier League, come poi è capitato al coetaneo Palestra, preferendo ignorare gli ammiccamenti. Il suo obiettivo era, ed è, diventare un simbolo per la squadra che frequenta sin da quando era bambino". Un contratto peraltro faraonico, se rapportato alle cifre di partenza: il suo ingaggio sarà infatti triplicato arrivando a 2,7 milioni a stagione più bonus facili che consentiranno di superare quota 3.

Anche in azzurro un ritmo da record

Una volta ottenute le rassicurazioni legali, la società ha proposto allo staff di Pio l’ipotesi del legame più lungo di sempre e ha ricevuto un’adesione entusiastica al programma. Ora starà a lui lavorare sodo per dare concretezza alla fiducia di Cristian Chivu che nei giorni scorsi gli ha raccomandato soltanto una cosa: pensare ogni giorno a migliorarsi, senza lasciarsi sedurre dalle sirene della comfort zone. I numeri sono dalla sua parte, anche in chiave Nazionale: Pio ha segnato 5 reti nelle prime 9 presenze in Nazionale, all’età di 20 anni, con una media davvero straordinaria di 0,55 a partita; Christian Vieri dopo 9 partite era a 3 reti e di anni ne aveva già 24; Luca Toni, esploso più tardi come centravanti d’élite, addirittura aveva dovuto aspettare i 27, per realizzare appena 1 gol nelle prime 9.