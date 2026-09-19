La Lazio passa 2-0 al Penzo contro il Venezia e sale a 13 punti, raggiungendo Inter e Roma in testa alla classifica. L'avvio è favorevole ai biancocelesti, che al 4' vanno vicini al vantaggio con una punizione di Zaccagni terminata di poco fuori. Con il passare dei minuti, però, è il Venezia a prendere il controllo della partita. Al 15' Mandas commette fallo su Correia e concede un calcio di rigore, ma il portiere della Lazio si riscatta immediatamente respingendo il tentativo di Yeboah.

I padroni di casa continuano a spingere. Sohm impegna ancora Mandas, Sutalo salva su Adams e al 33' il portiere biancoceleste deve nuovamente superarsi proprio sull'attaccante del Venezia. Poco dopo ci prova anche Hainaut, trovando ancora la risposta dell'estremo difensore laziale. La squadra ospite riesce così ad arrivare all'intervallo sullo 0-0 nonostante un primo tempo di grande sofferenza.

Zaccagni apre, Noslin firma il raddoppio

Nella ripresa la partita cambia completamente. Al 49' Yeboah commette fallo su Taylor e questa volta il rigore viene assegnato alla Lazio. Dal dischetto Zaccagni non sbaglia e al 51' porta avanti i biancocelesti. La Lazio acquista fiducia e sfiora subito il raddoppio con Belahyane, prima di trovare il 2-0 al 60'. Nuno Tavares sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone perfetto per Noslin, che sovrasta Juan Jesus e insacca di testa.

Mandas chiude la porta, Venezia ancora a zero

Il Venezia prova a reagire e al 71' Adams costringe ancora Mandas all'intervento, ma la Lazio gestisce senza particolari problemi il doppio vantaggio fino al triplice fischio. Per i biancocelesti arrivano così tre punti pesantissimi che valgono l'aggancio alla vetta. Situazione opposta per il Venezia, che incassa la quinta sconfitta nelle prime cinque giornate e resta fermo a zero punti nonostante una prima frazione ricca di occasioni.