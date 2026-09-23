Possibile colpo a sorpresa per l'Udinese. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, i friulani avrebbero stretto un accordo di massima per acquistare David Alaba a parametro zero, dopo l'esperienza dell'austriaco con il Real Madrid.

Il giornalista riporta di un'intesa di base e di passaggi formali da completare per evitare sorprese. Si tratterebbe ovviamente di un colpo mediaticamente e tecnicamente importante per la squadra bianconera guidata in panchina da Kosta Runjaić.

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 10:20
Autore: Antonio Di Chiara
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