Sabato 19 settembre si è svolta la prima edizione della Sport Therapy Cup, il torneo di calcio benefico organizzato da ASD Vis Nova in collaborazione con Inter Campus per sostenere il progetto Inter Campus Italia – Sport Therapy. Una giornata all’insegna dello sport, del gioco e della solidarietà, che ha visto protagoniste 16 squadre di bambini nati nel 2017 e quasi 200 giovani calciatori. Accanto alle partite, tante attività hanno coinvolto i bambini e le famiglie presenti: gonfiabili, trucca-bimbi, giochi e musica hanno contribuito a trasformare il torneo in una vera e propria festa dello sport.

ASD Vis Nova ha scelto di destinare il ricavato della giornata a Inter Campus per sostenere Sport Therapy, il progetto realizzato insieme alla Fondazione Maria Letizia Verga, partner di Inter Campus e realtà responsabile delle attività dell’iniziativa. Sport Therapy utilizza lo sport e il gioco come strumenti di supporto nel percorso di cura di bambine e bambini affetti da leucemia. Attraverso la pratica sportiva, i giovani pazienti possono ritrovare momenti di normalità, socialità e divertimento, favorendo il benessere fisico, psicologico e relazionale anche durante una fase particolarmente delicata della loro vita.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di Carlotta Moratti, Presidentessa della Fondazione We Are The Campus ETS, che implementa il progetto Inter Campus, del Direttore Generale Edoardo Caldara e di Ivan Cordoba, che hanno portato il proprio saluto ai partecipanti condividendo con bambini e famiglie lo spirito dell’iniziativa. Cordoba, storico capitano della Nazionale colombiana ed ex difensore dell’Inter, da sempre vicino ai progetti di Inter Campus, ha incontrato i giovani calciatori e le loro famiglie, contribuendo a rendere ancora più significativa una giornata dedicata ai valori dello sport e della solidarietà.