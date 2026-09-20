Non c'è storia a San Siro in occasione dalla sfida conclusiva di questa 5ª giornata di Serie A: il Milan piega il Lecce per 3-0 e "rimedia" parzialmente alla pessima figura europea contro il Benfica. Ad aprire le danze è la perla di Pulisic, tornato a segno dopo mesi di assoluta astinenza. Il Diavolo prende poi il largo nella ripresa grazie all'inserimento micidiale di Rabiot e grazie al gol caparbio di Moreira, ancora a segno dopo la doppietta alla Lazio. Rossoneri che salgono al quinto posto a 11 punti; fermi a 6, invece, gli uomini di Di Francesco.