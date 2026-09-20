Il Frosinone batte a sorpresa il Como nel pomeriggio dello Stirpe. Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha parlato così in conferenza stampa: "Stiamo parlando dopo cinque partite, ad oggi serve a poco questo. Le gare sono 38 e alla fine si faranno i conti. Oggi bisogna parlare di un grande Frosinone perchè se lo meritano. Oggi è la prima partita in 5 mesi e l'ultima era in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Capisco la domanda ma resto equilibrato. Oggi grande capolavoro del Frosinone".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 22:01 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione