Il Frosinone batte a sorpresa il Como nel pomeriggio dello Stirpe. Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha parlato così in conferenza stampa: "Stiamo parlando dopo cinque partite, ad oggi serve a poco questo. Le gare sono 38 e alla fine si faranno i conti. Oggi bisogna parlare di un grande Frosinone perchè se lo meritano. Oggi è la prima partita in 5 mesi e l'ultima era in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Capisco la domanda ma resto equilibrato. Oggi grande capolavoro del Frosinone".