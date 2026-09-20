La Serie A continua a mettere insieme match altamente divertenti. Anche Fiorentina e Napoli, impegnate nel primo lunch match di questa stagione, hanno dato spettacolo al Franchi in un match terminato sul punteggio di 1-1, risultato che forse fa più felici gli uomini di Paolo Vanoli. Che vanno sotto nel punteggio al 23esimo minuto, dopo che a referto erano già entrati due traverse per i viola e un palo per i partenopei: a firmare la rete è David Gilmour, che con uno schema molto simile a quello che portò al gol di Fredy Guarin in Inter-Napoli del 2012 piomba su un corner e infila la porta di David De Gea.

Il pareggio è frutto di una sfortunata deviazione di Rafa Marin su un tiro-cross velenoso di Alex Jimenez al 51esimo. Dopo il pari, occasioni in serie da una parte e dall'altra coi portieri sugli scudi, in particolare De Gea che si supera su David Neres. Finisce quindi in parità, con la squadra di Massimiliano Allegri costretta nuovamente a rallentare il passo.