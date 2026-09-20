Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato a DAZN dopo il successo ottenuto contro il Venezia, rispondendo anche a una domanda su Roma-Inter.

Ti alleni anche a casa per parare così tanto?
"Sono molto contento, questo è il lavoro che facciamo in settimana con i preparatori. Contento di aiutare la squadra".

Il risultato di Roma-Inter vi ha dato una carica in più?
"No, il mister voleva che stessimo concentrati sulla partita di stasera. Ancora è presto".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 17:34
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione