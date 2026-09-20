Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato a DAZN dopo il successo ottenuto contro il Venezia, rispondendo anche a una domanda su Roma-Inter.

Ti alleni anche a casa per parare così tanto?

"Sono molto contento, questo è il lavoro che facciamo in settimana con i preparatori. Contento di aiutare la squadra".

Il risultato di Roma-Inter vi ha dato una carica in più?

"No, il mister voleva che stessimo concentrati sulla partita di stasera. Ancora è presto".