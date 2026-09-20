Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, mostra amarezza in conferenza dopo il pari di Firenze: "Speriamo di risolvere questi problemi in attacco. Sicuramente se usciamo dal campo contenti del pari, vuol dire che non va bene. Abbiamo fatto una buona partita tecnica anche se nel primo tempo abbiamo rischiato con due traverse. Dobbiamo migliorare su diversi aspetti ma dipende anche da come attacchi gli avversari e la partita in generale. Napoli in crescita? Sarà, ma oggi c'è da uscire dal campo arrabbiati dopo non aver vinto contro una buona squadra com'è la Fiorentina. Non basta tenere il 70% di possesso palla se hai tante occasioni per poter segnare e non lo fai". Le parole riprese dall'ANSA.