Il Frosinone fa sul serio: la formazione di Massimiliano Alvini si concede il lusso di portarsi a casa uno scalpo di prestigio, quello del Como di Cesc Fabregas caduto allo Stirpe sotto i colpi di Giacomo Calò e Giorgi Kvernadze, il primo con un vero e proprio blitz improvviso in area il secondo a coronare una splendida ripartenza gialloazzurra. Lariani che escono tramortiti dal doppio gancio al mento e i cui tentativi di reazione vengono frustrati dal portiere avversario Lorenzo Palmisani: dal possibile aggancio a Inter, Lazio e Roma in vetta alla classifica il Como viene invece agganciato a sua volta dal Frosinone a quota 10. Nel finale, annullato il tris ad Antonio Raimondo per fuorigioco.

Nella sfida tra le squadre già con l'acqua alla gola, riesce a prendere respiro il Parma di Carlos Cuesta che batte 2-1 il Genoa: vantaggio emiliano firmato da David Romero al 38esimo, pareggio di Milutin Osmaijic al termine di un micidiale contropiede al 70esimo e gol vittoria di Pontus Almqvist dieci minuti dopo con una bella incursione in area rossoblu. Prima vittoria per i ducali, Grifone che annaspa ancora ad un punto.