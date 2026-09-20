Il Frosinone fa sul serio: la formazione di Massimiliano Alvini si concede il lusso di portarsi a casa uno scalpo di prestigio, quello del Como di Cesc Fabregas caduto allo Stirpe sotto i colpi di Giacomo Calò e Giorgi Kvernadze, il primo con un vero e proprio blitz improvviso in area il secondo a coronare una splendida ripartenza gialloazzurra. Lariani che escono tramortiti dal doppio gancio al mento e i cui tentativi di reazione vengono frustrati dal portiere avversario Lorenzo Palmisani: dal possibile aggancio a Inter, Lazio e Roma in vetta alla classifica il Como viene invece agganciato a sua volta dal Frosinone a quota 10. Nel finale, annullato il tris ad Antonio Raimondo per fuorigioco. 

Nella sfida tra le squadre già con l'acqua alla gola, riesce a prendere respiro il Parma di Carlos Cuesta che batte 2-1 il Genoa: vantaggio emiliano firmato da David Romero al 38esimo, pareggio di Milutin Osmaijic al termine di un micidiale contropiede al 70esimo e gol vittoria di Pontus Almqvist dieci minuti dopo con una bella incursione in area rossoblu. Prima vittoria per i ducali, Grifone che annaspa ancora ad un punto. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 17:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.