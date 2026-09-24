Ora è ufficiale: David Alaba, ex giocatore di Bayern Monaco e Real Madrid, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il club bianconero ha diramato una nota sui propri canali ufficiali. L'austriaco era svincolato.

"Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Giocatore di straordinaria qualità tecnica, leadership e versatilità tattica, Alaba arriva a Udine dopo una carriera vissuta ai massimi livelli del calcio mondiale. Nato a Vienna il 24 giugno 1992, Alaba è Cresciuto nel settore giovanile dell’Austria Vienna. A 16 anni viene acquistato dal Bayern Monaco, club con il quale si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, conquistando un palmarès eccezionale che comprende numerosi campionati nazionali, coppe e successi europei".

"Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club di assoluto prestigio, distinguendosi per rendimento, professionalità e continuità. Con il Bayern Monaco ha collezionato decine di trofei (2 Champions League, 2 mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 10 Bundesliga 6 coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania) contribuendo da protagonista ai trionfi dei bavaresi con cui è sceso in campo 431 volte segnando 33 gol tra il 2010 e il 2021. Successivamente, dal 2021 al 2026, ha confermato il proprio valore anche al Real Madrid, aggiungendo ulteriori titoli nazionali e internazionali (2 Champions League, 1 mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 2 Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna) a una bacheca già straordinaria. Capitano e punto di riferimento della Nazionale austriaca da oltre un decennio (117 presenze e 15 reti segnate con 2 partecipazioni agli Europei ed una all’ultimo Mondiale), Alaba porta a Udine esperienza, personalità e una mentalità vincente maturata sui più grandi palcoscenici del calcio mondiale. L’arrivo di un campione di questo calibro rappresenta una chiara testimonianza delle ambizioni dell’Udinese Calcio. La società ha voluto compiere un investimento di grande prestigio per rafforzare il progetto sportivo e offrire ai propri tifosi un giocatore capace di fare la differenza dentro e fuori dal campo".