Nel corso della conferenza stampa odierna, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato così della scelta Massimiliano Allegri per la panchina partenopea: "Innanzitutto sono contento e fiero di aver dato continuità scegliendo un allenatore che ha vinto tantissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions League. Lo presenteremo al Teatro San Carlo il 14 luglio. Lì ci sarà poi un confronto con tutte le vostre domande. Sappiamo che la curiosità, nel calcio e tra i tifosi, è tanta. Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: 'State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'".Le parole riprese da TuttoNapoli.