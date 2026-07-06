In attesa che arrivi la fumata bianca, che al di là di voci di corridoio sembra piuttosto vicina, Calcio e Finanza anticipa quello che potrebbe essere il costo a bilancio per l'Inter di Anan Khalaili, utilizzando le cifre che stanno circolando pubblicamente in questo periodo, nello specifico: 1,8 milioni netti più bonus di stipendio annuale all'esterno (che al lordo equivale a 3,33 milioni) dell'Union Saint-Gilloise e 25 milioni più bonus al club belga per il cartellino del calciatore.
Se queste cifre saranno confermate il peso di Khalaili sul bilancio 2026/27 dell’Inter sarà pari all’ingaggio lordo più la quota annuale di ammortamento di 5 milioni, per un totale di 8,33 milioni di euro. Decisamente meno dei circa 15 milioni di peso a bilancio che avrebbe portato l'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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