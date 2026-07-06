In un intervento questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è tornato sulla questione riguardante il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana.

"Se la Serie A può dare una mano con uno sponsor? Sì e no. Innanzitutto è molto importante questa disponibilità delle società di aiutare eventualmente al supporto dell'ingaggio di un allenatore di un certo tipo di consistenza. Quello che è ancora più bella è la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della Nazionale: ritiro, stage, utilizzo di giocatori in determinate finestre. Tema importante, ma non ci ci fossilizziamo su quanto potrà costare il nuovo tecnico. Le società di Serie A - ha aggiunto Malagò -si sono rese conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile. E poi la mia sfida storica è sempre stata quella di cercare di mettere d'accordo le persone".