Nonostante oggi sarebbe follia anche solo pensarlo, una volta i campionati finivano in piena estate. Proprio oggi, 96 anni fa, l'Inter, che allora si chiamava Ambrosiana, vinse lo scudetto 1929/1930, il 6 luglio. Uno scudetto particolare, il primo con la 'nuova' formula a girone unico.

La vittoria dello scudetto dell'Inter

Nel 1930 l'Inter vinse il terzo campionato della sua storia. Fu uno scudetto sofferto, vinto per soli due punti - una vittoria, con il sistema dell'epoca - sul Genoa, conquistando la vetta solo nel terzo finale della stagione. Il campionato si concluse con una sconfitta dell'Inter a Modena, 0-2 il punteggio finale, che però non impedì la festa ai nerazzurri.

Era l'Inter di Arpad Weisz, grandissimo allenatore del calcio anni '30, tristemente mancato poi ad Auschwitz nel 1944. In campo il campione indiscusso era sicuramente Giuseppe Meazza, che chiuse la stagione con ben 31 gol segnati. All'epoca non esisteva ancora San Siro: i nerazzurri giocavano le partite interne in via Carlo Goldoni. 

Sezione: Accadde Oggi / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 21:03
Autore: Alessandro Savoldi
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