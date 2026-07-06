L'interesse di Como e Inter per Trevoh Chalobah è ormai ben noto. E, nonostante i nerazzurri abbiano la preferenza del calciatore, a fare un altro passo avanti potrebbe essere il club di Fabregas. Secondo quanto riportato oggi dal giornalista britannico Nizaar Kinsella, firma della BBC legata al mondo Blues, questa settimana dovrebbe arrivare il nuovo rilancio dei lariani.

Già nei giorni scorsi, infatti, il Como aveva presentato un'offerta complessiva da 30 milioni di euro, che faceva seguito a una da 25. Ora si dovrebbe salire a 35 milioni di euro bonus inclusi, anche se, secondo la BBC, la richiesta che arriva da Stamford Bridge è leggermente più alta, pari a un complessivo di poco più di 40 milioni di euro, al cambio 35 milioni di sterline. Il rilancio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, al più tardi entro la giornata di martedì 7 luglio. Intanto, sponda giocatore, prosegue l'esperienza Mondiale agli ordini di Thomas Tuchel, senza però che il difensore classe 1999 stia trovando grande spazio.