Secondo quanto si legge sull'edizione online de Le Soir, resta da capire se Anan Khalaili tornerà a vestire in futuro la maglia dell'Union Saint-Gilloise dopo che quest'oggi ha saltato l'amichevole contro la formazione rumena dell'FCSB per un lieve infortunio subito la scorsa settimana, come fatto trapelare dal club belga. Una motivazione che convince fino a un certo punto, dato che il laterale israeliano classe 2004 è rimasto regolarmente in campo martedì scorso, per un tempo, nel precedente test contro il Diegen, dove peraltro aveva trovato anche un gol.

Il sospetto forte, sostengono tra le righe i colleghi, è che c'entri il mercato: l'Inter, infatti, ha presentato un'offerta all'USG venerdì scorso sentendosi rispondere che il prezzo del cartellino del giocatore è di 30 milioni di euro. "I due club potrebbero raggiungere un accordo molto presto", la chiosa del pezzo.

L'Union riprenderà la preparazione l'11 luglio con un'amichevole, a porte chiuse, contro i danesi dell'Aarhus, prima di partire per un ritiro a Venray, nei Paesi Bassi, in programma dal 13 al 18 luglio. La stagione 2026-27 si aprirà ufficialmente il 31 luglio, data della disputa della Supercoppa belga contro il Bruges.