Dovebbe essere a metà di questa settimana, tra mercoledì e giovedì, la data fissata per le visite mediche di Ivan Provedel, portiere prelevato dalla Lazio e pronto ad abbracciare il nerazzurro per giocarsi il posto con Josep Martinez. Secondo Sky Sport, sbarcherà a Milano nella serata di domani, martedì 7, per sottoporsi alle visite il giorno dopo, massimo giovedì. Visite approfondite visto che arriva da un infortunio alla clavicola.

Quindi, superate le visite mediche di rito, apporrà la firma sul contratto che avrà durata fino al 30 giugno 2029. Provedel è stato acquistato a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro: dopo la firma dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale della società nerazzurra.

Sezione: Focus / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 12:45
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.