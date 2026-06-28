Un gesto di grande sensibilità quello compiuto da Domenico Berardi nel pomeriggio di sabato a Forte dei Marmi. L'attaccante del Sassuolo, in vacanza in Versilia, si è fermato per prestare soccorso a un giovane rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta sul lungomare.

A colpire, oltre all'intervento del calciatore, è stata soprattutto l'indifferenza mostrata da molti passanti, che avrebbero continuato a camminare senza prestare aiuto al ragazzo.

Il racconto della testimone

A ricostruire quanto accaduto è stata Elisa Coppedé, contitolare di un bar della zona, che ha raccontato l'episodio a Il Tirreno.

"Erano circa le due e mezza. Stavo andando verso la spiaggia e vedevo una bicicletta a terra sulla pista ciclabile. Le persone passavano, guardavano e tiravano dritto. Pensavo fosse una bici abbandonata".

Pochi istanti dopo è arrivato Berardi: "Domenico Berardi era poco più avanti di me in bicicletta. Si è fermato immediatamente e con lo sguardo mi ha fatto capire che c'era bisogno di dare una mano".

L'arrivo dei soccorsi

Il giovane presentava una copiosa perdita di sangue e una probabile frattura o lussazione alla spalla. Berardi e la testimone hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre alcuni ragazzi del Bagno Raffaelli sono intervenuti per offrire supporto. "Abbiamo chiamato subito l'ambulanza. I ragazzi del Bagno Raffaelli sono arrivati per aiutarci e abbiamo coperto il ragazzo con un ombrellone per proteggerlo dal sole." Poco dopo è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasportare il giovane d'urgenza in ospedale.