Marcelo Brozovic non sarà più un giocatore dell'Al-Nassr. A comunicarlo è proprio il club di Riad, che ha pubblicato sui propri canali social un video dedicato al croato. Il croato era arrivato in Medio Oriente proprio dall'Inter, nel 2023.

L'esperienza di Brozovic in Arabia Saudita

Dopo otto stagioni all'Inter, dal 2015 al 2023, Brozovic aveva scelto il Medio Oriente in seguito alla finale di Champions League di Istanbul. Una decisione che lo ha portato all'Al-Nassr. Anche in Arabia Saudita Epic Brozo ha saputo farsi voler bene. La sua avventura si conclude con ben centoventinove partite giocate in tre stagioni, otto gol segnati e un campionato arabo vinto, nel 2026. Nel 2023 era arrivata la vittoria dell'Arab Club Champions Cup, dedicata ai club dei paesi del mondo arabo.

A dimostrare il rapporto che si era creato tra il giocatore e i tifosi della squadra saudita il video pubblicato dall'Al-Nassr sui propri canali social. Un video in cui si ripercorrono i momenti più simbolici e significativi dell'avventura in Arabia Saudita di Brozovic, con il club che ha scritto: "E' stato un grande viaggio. Grazie Brozovic".