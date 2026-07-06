Nessuna sorpresa. Le reazioni, anche le più discrete, alla decisione della FIFA di annullare la squalifica di Folarin Balogun per permettere all'attaccante statunitense di giocare l'ottavo di finale contro il Belgio hanno tutte lo stesso retrogusto infastidito. Ma tra le reazioni più dure figura sicuramente quella della UEFA, che attacca apertamente la FIFA (con cui non c'è mai stato un gran rapporto, a onor del vero). Di seguito la nota da parte della principale istituzione del calcio europea:

"La decisione di ieri di sospendere la squalifica per una partita a seguito del cartellino rosso emesso al giocatore Folarin Balogun ha superato la linea rossa. Il calcio, come ogni altro sport, si basa su regole che costituiscono la base per una concorrenza leale, onesta e trasparente. A volte le regole sono aperte all’interpretazione. In questo caso no. Una sospensione automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un'opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. È un principio sancito dal regolamento, che non può essere soggetto a eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica. Quando la certezza delle regole non è più garantita dai suoi tutori, è in gioco l’integrità del gioco e la credibilità di una competizione è minata. Allo stesso modo, tale decisione crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento paritario, a scapito della competizione. Il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bellissimo e affidabile perché si pratica ovunque con le stesse leggi. Un torneo non è mai puramente autonomo e, se il torneo in questione è la Coppa del Mondo, ha il potere di determinare conseguenze positive o negative sul gioco nel suo complesso. Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione così senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile".