Una riflessione amara quella di Dario Canovi, decano degli agenti italiani, in merito al contesto in cui il nostro calcio deve operare sul mercato. Il manager ne parla a TMW, sottolineando come "ormai che il calcio italiano sia di terza fascia è un dato di fatto".

Canovi cita un esempio recente per rendere al meglio l'idea: "Basti pensare che l'Inter perde Palestra dopo averlo trattato a lungo... è arrivata una squadra come il Chelsea che ha offerto di più a tutti. Quando c'è di mezzo una squadra inglese non puoi fare nulla. Ma i nerazzurri sono stati un po' indecisi all'inizio, altrimenti avrebbero chiuso".

Sezione: News / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 10:47
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.