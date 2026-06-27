L’attesa per l’annuncio di Massimiliano Allegri al Napoli arriverà, con tutta probabilità, nella prossima settimana, dunque a inizio luglio. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la situazione è ormai definita e il tecnico ex Milan firmerà un contratto triennale. L’ufficialità arriverà subito dopo il 30 giugno (come evidenzia TuttoNapoli), a meno di ulteriori disturbi legali tra Allegri e il Milan, che però dovrebbero non esserci. Il Napoli, dunque, ha già il suo dopo Conte: si tratta di Allegri.