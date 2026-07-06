Manca sempre meno per l'inizio ufficiale della nuova stagione dell'Inter che si presenterà ai nastri di partenza con sul petto Il tricolore e la coccarda della Coppa Italia, due responsabilità non da poco che i nerazzurri cercheranno di confermare, con un occhio anche al percorso Champions. E come spesso accade, la nuova stagione verrà inaugurata dalla conferenza stampa alla presenza del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu, che si terrà al BPER Training Centre ad Appiano Gentile lunedì 13 (più probabilmente) o martedì 14 luglio, data ancora da definire, che presumibilmente corrisponderà anche con il primo allenamento stagionale della squadra.

Un'occasione anche per fare il punto con la stampa sulla strategia del club in chiave mercato.

Sezione: Focus / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 22:11
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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Simone Togna
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Simone Togna
Studio. Ricerca. Passione. Sogni e ricerca della realtà. Se c’è una storia interessante, mi piace ascoltarla e raccontarla. Giornalista professionista. Interviste esclusive, mix zone, match internazionali e appostamenti di mercato sono il mio pane quotidiano.