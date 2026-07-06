Il mercato del Pisa non si è ancora acceso ma molto presto i nerazzurri proveranno a chiudere diversi colpi di mercato. Cocchi resta nel mirino. Secondo i colleghi di SestaPorta, "tra i profili monitorati figura anche Zanon, che è stato sondato dal Pisa ma piace pure al Padova e ad alcune società di Serie A. C’è una accelerata per Giuseppe Leone e Alessandro Confente della Juve Stabia, mentre altri giovani osservati sono Matteo Cocchi dell’Inter e lo stesso Cerbone". L'obiettivo del club toscano è quello di consegnare al tecnico Paolo Bianco una buona fetta della rosa prima del ritiro di Morgex.