La Juventus Women ha ufficializzato l'arrivo della centrocampista Anna Maria Serturini, che come Michela Cambiaghi la scorsa estate ha lasciato l'Inter dopo due stagioni e mezza per accasarsi al club bianconero. La calciatrice azzurra ha firmato un contratto che la legherà alla Juve fino al giugno del 2029 e avrà la maglia numero 15. Nel corso della sua carriera, Serturini, che ha indossato anche la maglia della Roma, ha costruito un palmarès di assoluto livello composto da 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

Ufficiale: Annamaria Serturini è una nuova giocatrice della #JuventusWomen ✅️️



Indosserà la maglia numero 15 pic.twitter.com/bb4slstRqW — Juventus Women VS (@juventuswomen_) July 6, 2026