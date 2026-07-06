La Juventus Women ha ufficializzato l'arrivo della centrocampista Anna Maria Serturini, che come Michela Cambiaghi la scorsa estate ha lasciato l'Inter dopo due stagioni e mezza per accasarsi al club bianconero. La calciatrice azzurra ha firmato un contratto che la legherà alla Juve fino al giugno del 2029 e avrà la maglia numero 15. Nel corso della sua carriera, Serturini, che ha indossato anche la maglia della Roma, ha costruito un palmarès di assoluto livello composto da 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

Sezione: Mercato / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 16:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.