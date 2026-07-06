Curtis Jones attende lumi sul suo futuro, sospeso da oltre un mese in una sorta di limbo dopo quella partita contro il Brentford che avrebbe dovuto valere la passerella d'addio al Liverpool per lui. Già da tempo si sapeva dell'interesse dell'Inter, che aveva inserito il suo nome nella lista dei preferiti già all'epoca e nonostante la pista si sia un po' raffreddata nelle ultime settimane il nome del centrocampista inglese resiste sempre lì, davanti a tutti per il centrocampo del futuro, grazie ad una serie di caratteristiche precise che lo rendono il favorito in assoluto di Piero Ausilio, come ricorda la Gazzetta dello Sport.

Anche Chivu ha detto sì a Jones

Non c'è chiusura definitiva all'arrivo dell'inglese, la trattativa è stata congelata in maniera strategica in virtù anche del fatto che Jones, all'ultimo anno di contratto coi Reds, da tempo ha dato la sua preferenza ai nerazzurri. Oggi l'attenzione della dirigenza nerazzurra è concentrata più sull'urgenza di sistemare la fascia destra e quindi in primis bisogna concludere la trattativa con l'Union Saint-Gilloise per l'israeliano Anan Khalaili, ma subito dopo tornerà a spostarsi su Jones. Un centrocampista moderno, capace di adattarsi ad ogni situazione e ad ogni ruolo, tecnico ma capace di reggere contro avversari più strutturati anche sul piano fisico, abile negli strappi e negli inserimenti. Caratteristiche che ne hanno fatto l'obiettivo numero uno per la mediana di Cristian Chivu, che ha espresso una netta preferenza per l'inglese rispetto ad altre candidature nel mezzo.