E' bastato un post su Instagram di Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, per raccogliere un grande quantitativo di vip del mondo del calcio. La guida dei colchoneros è presente in queste ore a Miami, ospite del Mondiale di calcio: "Godendo del calcio, della squadra nazionale e di grandi amici che sono leggende!!! Grazie", ha scritto Simeone. E in una fotografia spunta anche l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, presente anche lui negli Stati Uniti. Nello scatto è presente anche Gianni Infantino, numero uno della FIFA.

Sezione: Focus / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 23:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione