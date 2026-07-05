E' bastato un post su Instagram di Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, per raccogliere un grande quantitativo di vip del mondo del calcio. La guida dei colchoneros è presente in queste ore a Miami, ospite del Mondiale di calcio: "Godendo del calcio, della squadra nazionale e di grandi amici che sono leggende!!! Grazie", ha scritto Simeone. E in una fotografia spunta anche l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, presente anche lui negli Stati Uniti. Nello scatto è presente anche Gianni Infantino, numero uno della FIFA.