Dopo la nomina di Calvelli come CEO del Milan, il patron dei rossoneri, Gerry, Cardinale, ha caricato i tifosi rossoneri, lanciando anche il guanto di sfida agli avversari: "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".