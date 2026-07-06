Non è stato finora un Mondiale particolarmente fortunato per Marcus Thuram, attaccante dell'Inter convocato da Didier Deschamps ma rimasto finora ai margini della spedizione transalpina a causa della fortissima concorrenza e di qualche problema fisico.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, "finora non ha potuto dare un contributo alla propria nazionale. Thuram è fermo ai box per un problema muscolare che lo ha portato a saltare le gare contro Svezia e Paraguay, ma ha ripreso a correre e ha promesso di essere a disposizione per il quarto di finale contro il Marocco in programma giovedì. Il 9 nerazzurro ha collezionato appena un minuto di gioco contro l’Iraq, nel secondo impegno della fase a gironi: la concorrenza in attacco nella Francia è spaventosa, ma farà il massimo".